Mnogi odlažu pranje posteljine, ali stručnjaci upozoravaju da se u krevetu tokom samo nekoliko dana mogu nakupiti bakterije, grinje, znoj i mrtve ćelije kože koje negativno utiču na zdravlje kože i disajnih puteva.

Nema prijatnijeg osećaja od spavanja u sveže opranoj i mirisnoj posteljini, ali taj osećaj čistoće ne traje dugo. Tokom noći telo neprestano oslobađa znoj, masnoće i stotine hiljada mrtvih ćelija kože, stvarajući idealne uslove za razvoj mikroorganizama.

Šta se krije u neopranoj posteljini?

Najveći problem predstavljaju grinje — mikroskopski organizmi koji se hrane ostacima kože. Iako same po sebi nisu opasne, njihovi alergeni mogu izazvati kijanje, probleme sa disanjem, ekceme i iritacije kože.

Osim grinja, u posteljini se mogu razviti i bakterije poput zlatnog stafilokoka, kao i različite vrste buđi koje posebno ugrožavaju osobe sa oslabljenim imunitetom.

Istraživanja pokazuju da jastučnica koja nije oprana samo sedam dana može sadržati 17.000 puta više bakterija nego daska WC šolje.

Koliko često treba prati posteljinu?

Dermatolozi i mikrobiolozi preporučuju pranje čaršava i jastučnica jednom nedeljno. Redovno pranje uklanja znoj, masnoće, mrtve ćelije kože i alergene, čime se smanjuje rizik od iritacija, alergija i problema sa disanjem.

Posebnu pažnju treba obratiti na jastučnice jer su stalno u kontaktu sa licem, kosom i dahom. Na njima se zadržavaju ostaci šminke, sebuma, proizvoda za kosu i pljuvačke, što može doprineti pojavi akni i upalnih procesa na koži.

Osobama sa osetljivom kožom i onima koji imaju problem sa aknama preporučuje se menjanje jastučnica na svaka dva do tri dana.

Kada posteljinu treba prati češće?

Postoje situacije kada nedeljno pranje nije dovoljno:

ako spavate sa kućnim ljubimcima

ako se pojačano znojite tokom noći

ako imate alergije ili astmu

tokom prehlade i gripa

tokom toplih i vlažnih letnjih dana

U tim slučajevima posteljinu je najbolje prati na svaka tri do četiri dana, a tokom bolesti i češće.

Na kojoj temperaturi prati posteljinu?

Stručnjaci preporučuju pranje na 60 stepeni, jer se na toj temperaturi uništava većina bakterija i grinja. Ako materijal ne podnosi visoke temperature, dovoljno efikasno može biti i pranje na 40 stepeni uz kvalitetan deterdžent.

Osobama sa osetljivom kožom savetuju se blagi deterdženti bez jakih mirisa kako bi se izbegle dodatne iritacije.

Mali trikovi za čistiji krevet

Tuširanje pre spavanja, nošenje pidžame od pamuka ili lana i potpuno sušenje kose pre odlaska u krevet mogu značajno smanjiti količinu vlage i bakterija u posteljini. Vlažan jastuk posebno pogoduje razvoju gljivica i mikroorganizama, pa stručnjaci savetuju da nikada ne spavate sa mokrom kosom.