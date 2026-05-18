Kako noć pada nad prostranom prestonicom Irana, i snežni vrhovi planine Alborz nestaju u mraku, hiljade Iranaca redovno izlaze na ulice na državne skupove čiji je cilj mobilizacija pristalica protiv Sjedinjenih Američkih Država, piše CNN.

U blizini trga Tadžriš, luksuznog dela Teherana, neizbežno skandiranje „Smrt Americi“ odjekuje iznad mora iranskih zastava, dok ulični prodavci nude čaj i suvenire, poput patriotskih bejzbol kapa i amblema, oduševljenoj masi.

"Spremna sam da žrtvujem svoj život za svoju zemlju i za svoj narod", rekla je jedna mlada žena po imenu Tijana, noseći naočare u bojama iranske zastave, nadglasavajući zaglušujuće skandiranje.

"Svi ljudi, cela vojska, svi komandanti koje imamo, spremni su da žrtvuju svoje živote takođe, i spremni su da se bore svim srcem i dušom", dodala je, odbacujući najnoviju pretnju američkog predsednika Donalda Trampa na društvenim mrežama da će obnoviti vojnu akciju.

"Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, ili od njih neće ostati ništa", objavio je Tramp na svojoj platformi „Truth Social“ u nedelju, dodatno podižući tenzije dok zastali mirovni pregovori podrivaju krhko primirje.

Jedan stariji muškarac koji je nosio improvizovani transparent ponudio se da prevede svoj natpis, rukom ispisan na farsiju.

"Nuklearna i raketna tehnologija jednako su važne kao naše granice, zato ćemo ih štititi", pisalo je.

"Potrebna nam je nuklearna energija, čista energija, a ne bomba", rekao je, aludirajući na odbijanje Irana da okonča svoj kontroverzni nuklearni program, što je Tramp postavio kao uslov za završetak rata.

"Tramp zna da nemamo bombu, ali nas ipak napada", dodao je.

Dok kruže glasine i rastu strahovi od neposrednih američko-izraelskih udara, među mnogim Irancima raste osećaj neizbežnosti nastavka neprijateljstava.

"Znamo da ovaj rat nije gotov. Znamo da Tramp zapravo neće pregovarati", rekla je Fatima, koja je kazala da je odrasla u Londonu i Dubaiju

"On će jednostavno biti u fazonu: „Radićete šta vam kažem ili ću vas ubiti.“ A onda će nas napasti čak i ako uradimo ono što traži", dodala je.

Skupovi, odnosno „noćna okupljanja“, održavaju se širom zemlje svake večeri već skoro tri meseca, praktično od početka rata.

Ali poslednjih dana pojavila su se zlokobna javna mesta za distribuciju oružja, gde se civilima nude osnovne lekcije o korišćenju oružja – znak da iranske vlasti, koje postaju sve tvrđe, pripremaju narod za dalji sukob.

Na jednom punktu na trgu Vanak videli smo ženu obučenu u crni čador kako uči da rukuje jurišnom puškom AK-47, dok joj maskirani muškarac u vojnoj uniformi pokazuje kako da rasklopi i sastavi oružje.

Nekoliko koraka dalje, mala devojčica igrala se nenapunjenim kalašnjikovom, uperivši oružje u vazduh pre nego što je povukla obarač i vratila pušku nasmejanom instruktoru.

Opšti poziv na naoružavanje takođe se ponavlja na državnoj televiziji, gde nekoliko kanala emituje voditelje koji mašu jurišnim puškama.

Jedan muški voditelj, Hosein Hoseini, na državnom kanalu „Ofogh“, ispalio je hitac iz svoje puške – uživo u televizijskom studiju – u plafon, nakon što je dobio instrukcije od maskiranog pripadnika Islamske revolucionarne garde, odnosno IRGC-a.

Odvojeno od toga, voditeljka Kanala 3, Mobina Nasiri, obraćala se gledaocima držeći jurišnu pušku sa obe ruke.

"Poslali su mi oružje sa trga Vanak kako bih i ja, kao i svi vi ljudi, naučila kako da ga koristim", rekla je.

Ali nisu svi Iranci spremni za borbu.

Odmah iza ugla od skupa na trgu Tadžriš, u mirnom parku blizu Muzeja kinematografije Irana, lokalni stanovnici razgledali su štand sa knjigama na otvorenom i pili čaj, dok su parovi šetali držeći se za ruke.