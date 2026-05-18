Blokaderi opet uhvaćeni u laži i muljačini. Ništa čudno ništa iznenađujuće.

Ovaj put je funkcioner stranke Miroslava Aleksića predstavljen kao student, što opet nije nikakvo iznenađenje.

Po potrebi blokaderi, kao i svako pozorište i svi glumci, igraju razne uloge, od patriotski nastrojenih studenata, preko onih koji sline i kukaju zbog propasti komunističke diktature, onda demokrata i zastupnika slobode govora, pa do likova koji bi vešali sve koji misle drugačije od njih. I nisu to različiti ljudi, to sve budu iste osobe koje iznose stavove za koje smatraju da su pogodni u tom trenutku ili se predstavljaju onako kako smatraju da im je korisno. Kao da imaju višestruke ličnosti i ozbiljne shize u mozgu.

U poslednjoj takvoj političkoj predstavi Luka Đorđević, poverenik organizacije mladi Narodnog pokreta Srbije u Nišu predstavljen je kao student Pravnog fakulteta.

Tako ga je predstavila Olja Bećković, valjda zato što je za potrebe tog momenta u blokaderskom cirkusu trebalo da imaju studenta a ne profesionalnog političara.

Oni verovatno misle da se ovaj narod "kopča otpozadi" i da ne vidi koliko daleko ide to njihovo šibicarenje, ali je činjenica da im ne prolazi.