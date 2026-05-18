Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče iz Bakua nakon održanog sastanka sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija. Predsednik je govorio o aktuelnim temama, ali i odgovarao na pitanja novinara. Celo njegovo obraćanje ispratite u POSEBNOJ VESTI.

O odnosima sa Alijevim, Vučić kaže da su oni prijatelji i braća, da se redovno čuju i dele informacije.

- Nisam ni morao da pitam, znao sam da će prekinuti saradnju sa Evropskim parlamentom. Znate, ti u EP se često prave pametni, pa oće da drže predavanje onima koji su od njih uspešniji. pa su se setili da drže lekcije kako izgleda demokratija, a kada im zatreba nafta i gas, onda dolaze kod njega i mole, pa pitaju "da li možeš da nam daš malo više". Pogledajte kako je uređena zemlja. Pogledajte stopu rasta koju ima Alijev i pogledajte spotu rasta koju imaju stručnjaci koji njemu sole pamet. Zato nisam za to morao ni da ga pitam, perfektno se razumemo i tačno znam šta radi, što mogu da kažem za predsednika Tokajeva. Da li mu je danas rođendan? Moraću posle da ga zovem da ga čestitam. Danas je rođendan i predsedniku RS Siniši Karanu, i njemu čestitam rođendan. Videću se i sa Mirziojevom, u oktorbru dolazi u Beograd, to će biti velika poseta, krajem godine - naglasio je Vučić.