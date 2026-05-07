Katarina Grujić je za potrebe snimanja spota za novu pesmu unajmila loptastog pitona koji ju je, tokom jedne od scena, ugrizao.

Gmizavac, koji se i ranije pojavljivao pred kamerama, a koji se čuva u kućnim uslovima, u terarijumu, nije otrovan i navikao je na ljude. Međutim, kako se zbog njegove težine Katarina jedva borila sa njim, trenutak nepažnje ju je koštao.

- Kaći je zmiju tešku 40 kilograma, vlasnik koji ju je doneo na set, stavio oko vrata i objasnio joj kako da je drži i kako da se ponaša sa njom. Odmah je rekla da joj je gmizavac pretežak, ali se borila sve vreme tokom ponavljanja scena - ispričao je izvor koji se našao na licu mesta.

Kako je dalje rekao, za razliku od Kaće koja se ni na sekund nije uplašila, svi ostali, uključujući i kamermane, scenariste, frizere, šminkere, organizatore..., prepali su se od straha. Neki su i vrištali, a bilo je i onih koji su pobegli iz studija. Vlasnik zmije objasnio je da njoj ne smeta ni svetlo, ni zvuk, jer su gmizavci gluvi. Zbog toga se baš loptasti pitoni koriste u te svrhe:

- Kaća je pitona držala oko glave, dok joj se on, budući da ima preko 2 metra, sve vreme uvijao i obavijao oko tela, zbog čega je morala i rukama da ga pridržava. U jednom trenutku, fokusirana na pevanje i gledanje u kameru koja se nalazila ispred nje, rukom je krenula ka glavi loptastog pitona, i on ju je ščepao. To je trajalo sekund, ali je ona tako jako vrisnula, da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan. Na sreću, sve je vrlo brzo bilo sanirano, ona nije imala nikakvih ni bolova, ni nuspojava.

"Sama sam kriva"

Ovim povodom se oglasila i sama Katarina Grujić koja je otkrila šta se desilo.

- Tačno je da me je piton Nemanja gricnuo, ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio... Predivan je, i za taj ekces sam sama kriva, nisam ga uhvatila za vrat, već sam krenula ka ustima, ne videći dobro iz profila za šta ga hvatam - rekla je Kaća i dodala:

- Ovo nije prvi put da se ja družim s pitonom. I pre 9 godina sam za potrebe snimanja jednog spota, takođe imala zmiju i držala je. Lično ih veoma volim i da ćerka Katja nije tako mala, sigurno bih je imala za kućnog ljubimca. Ono što je najbitnije, snimili smo savršen spot, koji jedva čekam da vam pokažem.

Alo/Informer

BONUS VIDEO: