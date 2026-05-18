Prava pometnja nastala je u Beloj kući kada je veliki roj pčela preplavio Severni travnjak, prostor na kojem se inače održavaju zvanični događaji i dočekuju strani državnici.

Zbog iznenadne pojave roja na kratko je prekinut rad novinarskih ekipa, dok su pojedini zaposleni požurili ka Zapadnom krilu kako bi se sklonili.

Situacija je trajala oko dvadesetak minuta, nakon čega su se pčele smirile i okupile na obližnjem drvetu unutar kompleksa Bele kuće.





Kasnije je utvrđeno da su pčele stigle iz pčelinjaka koji se nalazi u okviru Bele kuće. Stručnjaci navode da je rojenje prirodan proces tokom kojeg deo kolonije napušta postojeću košnicu i traži novu lokaciju za život, prenosi RTS.

Incident se dogodio nekoliko nedelja nakon što je Melanija Tramp saopštila da je broj košnica u Beloj kući povećan sa dve na četiri.

Nove košnice napravljene su kao male replike same Bele kuće, a tokom nedavne posete SAD obišli su ih i britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila.

Pčele iz kompleksa Bele kuće imaju važnu ulogu u oprašivanju vrtova, a svake godine proizvedu više od 100 kilograma meda.

Taj med koristi se u kuhinji Bele kuće, ali i kao diplomatski poklon za strane zvaničnike.

Program pčelarstva u Beloj kući postoji godinama, ali je značajno proširen tokom mandata Baraka Obame, uz podršku Mišel Obame, koja je često isticala značaj pčela za očuvanje ekosistema.