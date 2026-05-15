Ipak, iza svakodnevnih rutina tokom leta krije se detalj o kojem većina putnika gotovo nikada ne razmišlja.

U pitanju je avionski toalet.

Iako se toaleti u avionima redovno čiste, stručnjaci upozoravaju da postoji jedna stvar koju gotovo svi putnici dodiruju odmah nakon pranja ruku — i upravo tu nastaje problem.

Kvake koje svi dodiruju

Prema rečima stručnjaka za higijenu i članova kabinskog osoblja, najveći problem često nisu voda ili sapun, već vrata i kvake toaleta.

Naime, putnici operu ruke, a zatim pri izlasku iz toaleta ponovo dodirnu površine koje je pre njih koristilo na desetine ljudi.

Stjuardesa i blogerka Josephine Remo upozorila je da se upravo kvake i vrata ne dezinfikuju toliko često koliko mnogi misle.

"Kontaminirane površine"

Stručnjaci navode da su kvake među najčešće dodirivanim mestima u avionu, zbog čega na njima može ostati veliki broj mikroorganizama.

Istraživačica Shanina Knighton savetuje putnicima da budu posebno pažljivi sa površinama koje svi dodiruju tokom leta.

Zbog toga mnogi koriste papirni ubrus ili maramicu prilikom otvaranja vrata toaleta nakon pranja ruku.

Vlažne maramice umesto oslanjanja samo na WC

Neki stručnjaci za putovanja i higijenu preporučuju putnicima da tokom leta sa sobom nose:

antibakterijske maramice

gel za dezinfekciju

papirne maramice za kvake i stočiće

Izvršni direktor Centra za ishranu pri koledžu Hanter u Njujorku, Charles Platkin, izjavio je da tokom leta često koristi vlažne maramice upravo zbog kontakta sa površinama koje dodiruje veliki broj ljudi.

Još jedna stvar u avionu izaziva rasprave

Pored toaleta, među putnicima se već godinama vodi rasprava i o napicima koji se služe tokom leta.

Neki bivši članovi kabinskog osoblja ranije su savetovali putnicima da budu oprezni sa kafom i čajem u avionu, zbog načina održavanja sistema za vodu.

Ipak, stručnjaci ističu da su najvažnije osnovne higijenske navike i pažnja pri dodirivanju zajedničkih površina tokom putovanja.