"U vezi sa događajem na Senjaku, angažovani su maksimalni kapaciteti policije od prijave da je nestalo lice", rekao je direktor policije Dragan Vasiljević.,

"Dovedeno je ukupno 10 lica, i svi su zadržani i biće predani tužilaštvu na dalje mere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potrega za pronalaženjem tela lica. Više od 200 pripadnika i raznih službi UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, od jutros su uključene i ekipe SAJ koji pretražuju teren u okolini Beograda. Nadamo se da ćemo u satima ispred nas imati i više informacija o ovome. Ja vas molim apelujem i ponavljam ovo što je predsednik rekao, da ne objavljujete neproverene informacije i sačekate da dobijete informacije od MUP ili tužilaštva. Objave koje nisu utemeljene u8 realnosti izazivaju uznemirenje javnosti", naglasio je direktor policije.

Ponavio je da policija intenzivno radi, da niko neće biti zaštićen i da će do kraja biti istražen slučaj.

