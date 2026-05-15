Jelena Dimitrijević (34) nedavno je šokirala javnost kada je na svom Instagram profilu objavila snimak na kom je majka kupa.

Snimak se tada munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama, a veliki broj korisnika istih je ostao šokiran.

Nakon što je Jelena shvatila da su njeni brojni pratoci zbunjeni ovim činom, oglasila se i istakla da je u pitanju sasvim normalna pojava.

- Da objasnim ljudima kojima nije jasno zašto me majka kupa - neću. Samo želim reći, roditelj te kupa kad ti to ne možeš jer si nemoćan i beba si. Kad roditelj ostari, onda ti kupaš njega, tako bi trebalo. U međuvremenu i veliko dete traži da bude mala i negovana beba. Poruka je sledeća: Džabe se kupamo ako iznutra smrdimo - odgovorila je Jelena na negativne komentare.

"Ona je moje čedo"

U celu polemiku uključila se i njena majka Tanja Dimitrijević koja je oštro odbrusila hejterima.

- Ona je moje čedo i naga je, a vi pojedini ste ogoljeni, ali drznete se pa pljucnete koji, i da, neće vama sigurno biti jasno - napisala je ona.

