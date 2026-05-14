Čim se predstavi, privuče pažnju. Nosi izuzetno originalno ime, iza kojeg se krije divna ljubavna priča njenih roditelja. Takmičarka koja je 2024. godine učestvovala u kvizu "Potera" na Javnom servisu oduševila je tim podatkom, a onda i znanjem.

"Predivna i pametna devojka", "Pametna, lepa, brza, izuzetna", pisali su u komentarima na Instagramu o toj takmičarki kviza "Potera".

"Sada ona - Aleksija Stefanija Herera", rekao je voditelj Jovan Memedović pa ju je pitao šta je ime, a šta prezime.

Kako je dodala, ime joj je Aleksija Stefanija, a preziva se Herera ili Erera kako se izgovora u španskom govornom području.

Na pitanje o svom poreklu odgovorila je: "Otac je Latinoamerikanac iuz Paname, majka sa Zlatara".

"Interesantno", rekao je voditelj kviza Jovan Memedović.

Ispričala je da su joj se roditelji sreli devedesetih u Beogradu. "Slučajno upoznavanje preko zajedničkog prijatelja. Gledali "Zgodnu ženu" na prvom izlasku", rekla je kroz osmeh.

Ime Aleksija vezuje se za pravoslavlje. Grčkog je porekla i predstavlja žensku varijantu muškog imena Aleksije. Potiče od grčke reči “alexein” što znači “braniti” ili “štititi”. U pravoslavnoj tradiciji, Sveti Aleksije je poštovan kao zaštitnik putnika i siromašnih.

I ime Stefanija je grlkog korena odnosno verzija imena Stefan, u osnovi je grčka reč Stephanos koja predstavlja "venac, krunu".

Prezime Herera nastalo je od španske reči herrerie, što u prevodu znači mesto gde se pravi gvožđe, prezime Herrera tako znači "radnik u gvožđu, kovač". Prema objašnjenju Instituto Genealógico e Histórico Latino-Americano, ovo kastelansko prezime dolazi iz vile Pedraze, u pokrajini Segovia, u Kastilju i Leonu, u Španiji.

Herera je 22. najčešće latinoameričko prezime.

