Folk pevač Aca Lukas priveden je juče od strane granične policije u Geteborgu u Švedskoj. Iako je pevač tvrdio da je problem nastao zbog neregularnosti organizatora, papiri do kojih smo došli govore drugačije.

Prema dokumentu vatrogasne službe koji predstavlja procenu bezbednosti događaja, jasno je navedeno da nisu postojale prepreke za održavanje koncerta sa aspekta zaštite od požara i bezbednosti.

U dokumentu se naglašava da je dozvoljeno prisustvo do 1.500 ljudi, da nije planirana upotreba pirotehnike i gasa, kao i da prostor ispunjava sve neophodne uslove za evakuaciju i bezbednost publike. Drugim rečima, vatrogasna služba je dala pozitivno mišljenje za održavanje ovog događaja.

Događaj je bio regularno prijavljen i pod kontrolom

Drugi dokument, koji je izdat od strane policije, potvrđuje da je u pitanju zvanično prijavljeno javno okupljanje, a ne, kako je Aca Lukas naveo, da nastup nije mogao da se održi jer organizatori "nisu imali regularne papire".

Organizator ovog događaja je firma "BKS Event AB", a kao odgovorno lice navodi se Anes Balicevac.

Policija je za ovaj događaj postavila stroge i jasne uslove:

- Minimum 8 redara zaduženih za obezbeđenje

- Zabrana ulaska osobama u vidno alkoholisanom ili problematičnom stanju

- Obavezna kontrola broja ljudi u prostoru

- Obezbeđeni izlazi i protivpožarna oprema

- Takođe, u policijskom dokumentu se izričito naglašava da organizator snosi punu odgovornost za red i bezbednost, dok policija ne učestvuje direktno u obezbeđivanju samog događaja.

Lukas je nakon što je priveden krivicu svalio na organizatore, ističući da njihova papirologija nije bila uredna.

"Tužiću organizatora!"

Podsetimo, Lukas je neposredno po privođenju u Švedskoj, predstavio potpuno drugačiju verziju događaja u odnosu na zvanične papire.

Kako je istakao, nisu ih pustili da održe nastup upravo zbog neregularnih papira organizatora.

- Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata - izjavio je tada Aca Lukas.

