Folk pevač Aca Lukas priveden je juče od strane granične policije u Geteborgu u Švedskoj.

Sada se oglasio tim povodom i izneo svoju stranu priče, dodajući da sumnja na sačekušu.

Kako je rekao, on i njegov bend imali su urednu dokumentaciju.

- Folk house Bend i ja smo leteli na relaciji Beograd–Kopenhagen, pa iz Kopenhagena u Geteborg. U EU smo ušli na aerodromu u Kopenhagenu. Da nešto nije bilo u redu sa našim papirima, ne bismo mogli da uđemo. Organizatori su nam poslali pozivno pismo iz nekog udruženja građana. Rasta i Amar Gile su izašli u Kopenhagenu, seli u kombi i ušli u Švedsku bez ikakve kontrole, a mi smo odleteli za Geteborg, jer nismo želeli da se viziramo kombijem, budući da smo smatrali da nemamo problem - započeo je Lukas.

- Na aerodromu u Geteborgu prišlo nam je šest policajaca i neopravdano nas zaustavilo, iako smo već ušli u EU. Nismo stigli do hotela da se prijavimo, a tražili su nam radne dozvole. Pokazali smo zvanično pismo tog udruženja građana, ali se ispostavilo da je događaj vezan za drugu firmu. Policajci nam nisu dozvolili ulazak u zemlju, jer nisu mogli da pronađu prijavu te firme, pa su našli samo udruženje građana. Videli su da događaj organizuje druga firma, čiji papiri nemaju veze sa nama, jer sa tom firmom nemamo nikakav ugovorni odnos. Na osnovu toga su nas vratili nazad - ispričao je Aca.

- Šta su radili izvođači i da li su menjali papire, to ne znamo. Takođe, nije mi jasno zašto, ako su bili čisti, zašto nisu išli direktno na aerodrom u Geteborgu. Sumnjam da je bila sačekuša po nečijoj prijavi, pretpostavljam čija je, ali o tome ću govoriti narednih dana - zaključio je Lukas.

