Izraelski predstavnik Noam Betan dobio je dodatnu probu u Beču nakon incidenta koji se dogodio tokom generalne probe za prvo polufinale Evrovizije 2026.

Prema dostupnim informacijama, tokom izvođenja pesme "Michelle" kamera je udarila plesačicu Lihi Frojd, koja nastupa u okviru izraelskog tima.

Incident se dogodio u ponedeljak uveče, tokom žirijske probe, koja je posebno važna jer se tada dodeljuje deo bodova za polufinale.

Izraelski tim ponovio probu

Zbog nezgode, izraelskoj delegaciji je odobrena dodatna proba kako bi se uskladili pokreti snimateljske ekipe i plesača na sceni.

Novinar izraelske televizije KAN Amit Harari naveo je da je tim jutros imao dodatno uvežbavanje iza scene, sa ciljem da se izbegne ponavljanje slične situacije tokom direktnog prenosa.

Detalji nezgode nisu u potpunosti razjašnjeni, ali je potvrđeno da je plesačica zadobila udarac kamerom i da joj je medicinsko osoblje odmah ukazalo pomoć.

Iz delegacije su saopštili da je stanje stabilno i da očekuju njen potpuni oporavak.

Plesačica bi trebalo da nastupi večeras

Prema poslednjim informacijama, Lihi se oseća dobro i planirano je da se pojavi u prvom polufinalu Evrovizije.

Betanov nastup zasniva se na scenskoj konstrukciji koja podseća na rotirajući dijamant, a u koreografiji učestvuje više plesača.

Upravo zbog kompleksne scenografije i kretanja kamere, dodatna proba je bila neophodna za usklađivanje svih elemenata pred nastup uživo. Incident na probi nije jedina situacija zbog koje je izraelska delegacija dospela u fokus uoči polufinala.

EBU ranije upozorio izraelsku televiziju

Evropska radiodifuzna unija ranije je uputila zvanično upozorenje izraelskoj televiziji KAN zbog promotivnih videa u kojima je Betan pozivao gledaoce da "glasaju 10 puta za Izrael".

Direktor Evrovizije Martin Grin naveo je da su organizatori zatražili od KAN-a da odmah obustavi distribuciju tih snimaka i ukloni ih sa platformi na kojima su objavljeni.

Istakao je da poziv publici da svih 10 glasova dodeli jednom izvođaču nije u skladu sa pravilima, niti sa duhom takmičenja.

Ove godine uvedena su i nova pravila glasanja publike, prema pisanju Rojtersa, kojima je broj javnih glasova po načinu plaćanja smanjen sa 20 na 10, u cilju sprečavanja nesrazmernih promotivnih kampanja.

Rojters navodi i da je KAN, reagujući na upozorenje, poručio da poštuje pravila Evrovizije, kao i da je sporni slučaj bio inicijativa iz bliskog tima izvođača, bez zabranjenog finansiranja.