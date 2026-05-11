U dokumentu se ocenjuje da kineske industrijske politike postaju sve "organizovanije i planski usmerene", sa ciljem da Peking preuzme kontrolu nad globalnim lancima snabdevanja kroz kombinaciju regulatornih mera, državnih subvencija i ekonomskog pritiska na tržišta, piše Blumberg.

Kako se ističe, takav pristup dovodi do "postepenog i strukturnog slabljenja konkurentnosti" industrija u razvijenim ekonomijama, koje zbog toga, kako se navodi, moraju da usklade svoje ekonomske i industrijske politike kako bi odgovorile na izazov.

Posebno su ugroženi sektori automobilske industrije, mašinstva i hemijske industrije gde kineske kompanije brzo povećavaju udeo na svetskom tržištu navodi se u dokumentu.

Istovremeno, podaci kineske automobilske industrije pokazuju snažan rast izvoza vozila, uključujući i električna vozila, što dodatno pojačava pritisak na konkurenciju.

Prema podacima Kineske asocijacije proizvođača automobila, izvoz putničkih vozila porastao je za oko 85 odsto na godišnjem nivou, na približno 796.000 jedinica, dok je izvoz vozila na nove pogone energije, uključujući električne i hibridne automobile, povećan za više od 120 odsto.

Izveštaj upozorava da bi do 2030. godine izvoz u vrednosti od oko 650 milijardi dolara, odnosno oko 12 odsto industrijskog izvoza G7, mogao da bude ugrožen zbog kineske ekspanzije na globalnim tržištima.

Kina je, kako se navodi, već dostigla "globalnu lidersku poziciju" u ključnim tehnološkim sektorima kao što su solarni paneli, brze železnice i litijum-jonske baterije, dok brzo napreduje i u oblastima farmacije i veštačke inteligencije.

Američka privredna komora pozvala je zemlje G7 na bližu saradnju u suočavanju sa kineskim industrijskim izazovom, ocenjujući da su dosadašnje mere bile fragmentisane i nedovoljno koordinisane.

Ukoliko ne dođe do usklađenog delovanja, upozorava se u izveštaju, kineske politike mogle bi da dovedu do "preoblikovanja globalnih tržišta, slabljenja ekonomske autonomije i urušavanja industrijske konkurentnosti kako razvijenih, tako i zemalja u razvoju", prenosi Tanjug.

