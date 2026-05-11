Zahvaljujući predanom radu i profesionalizmu pripadnika Policijske stanice Obrenovac, u potpunosti je rasvetljen incident od 27. aprila 2026. godine u kojem je jedan maloletnik (15) zadobio telesne povrede.

Nakon detaljnog operativnog rada, obrenovačka policija je u rekordnom roku identifikovala sve učesnike događaja. Dana 11. maja, u službenim prostorijama PS Obrenovac, u prisustvu roditelja i pravnih zastupnika, saslušani su oštećeni, kao i trojica mladića koji su učestvovali u incidentu.

Protiv maloletnih M. P. (2010) i N. S. (2009) biće podnete prekršajne prijave po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (Odeljenje za maloletnike). Protiv punoletnog A. M. (2008) biće podneta prekršajna prijava po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.

Ovaj slučaj još jednom je potvrdio da PS Obrenovac ne toleriše nasilje, naročito nad maloletnim licima. Posebne pohvale zaslužuju inspektori i službenici koji su vodili postupak, pokazujući visok stepen empatije prema žrtvi, ali i strogu profesionalnost u sprovođenju zakonskih procedura.

Sinergija između policije i tužilaštva rezultirala je jasnom porukom: svaki vid nasilja biće sankcionisan, a bezbednost dece ostaje apsolutni prioritet obrenovačke policije.

BONUS VIDEO: