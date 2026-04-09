Dea Đurđević i Mladen Mijatović su punih 10 godina bili u ljubavi, a u novembru 2024. su stavili tačku na svoj odnos.

Bili su jedan od najskladnijih parova sa javne scene, te je mnoge zateklo saznanje o njihovom raskidu.

Nakon raskida su se oboje oglasili i potvrdili da su stavili tačku na ljubav, a nedugo zatim su nastavili sa svojim životima.

Dok je Dea stala na ludi kamen i iščekuje dan kada će postati majka, Mladen ne govori javno o svom ljubavnom životu.

"Imala je smrtonosne povrede"

Nedavno se osvrnuo na saobraćajnu nezgodu koju je Dea doživela, a nakon koje je njen oporavak trajao mesecima.

- To je bio jedan od najtežih trenutaka. Prošlo je sedam godina od tada. Dea se, kako sam i očekivao, psihički, a zatim i fizički dobro oporavila. Neverovatno je. Sad pričam šta su lekari tada rekli koji su je videli u kakvom stanju je došla u bolnicu i kakve je povrede zadobila, ležala je na Vojnomedicinskoj akademiji. Lekari su rekli da je ona imala takozvane ratne povrede i svaka i pojedinačna povreda je potencijalno u velikom procentu bila smrtonosna. Imala je niz tih pojedinačno smrtonosnih povreda, ali je zahvaljujući svom umu, volji, uz naravno apsolutno veliku stručnost medicinskog osoblja sa Vojnomedicinske akademije i sa Kliničkog centra, uspela sve to da preživi i prebrodi. Tako da, evo, sad očekuje i lepe vesti - rekao je Mladen za Blic.

