Zbog toga mnoge države uvode strože kazne kako bi suzbile ovakvo neodgovorno ponašanje vozača, a novčane sankcije u pojedinim slučajevima dostižu i nekoliko stotina evra.

U Nemačkoj su kazne za bacanje otpada iz vozila posebno rigorozne, ali se razlikuju od savezne pokrajine do pokrajine, pošto su pravila zaštite životne sredine u njihovoj nadležnosti. U praksi postoji određeni raspon kazni, dok konačan iznos određuju lokalne službe u zavisnosti od težine prekršaja.

Tako se u Saksoniji-Anhalt za bacanje staklene flaše kroz prozor automobila plaća kazna od 40 do 80 evra, dok za bacanje razbijenog stakla kazne mogu dostići čak 400 evra, navodi nemački ADAC.

Žvaka kroz prozor može skupo da košta

U Berlinu su predviđene još strože sankcije. Bacanje starih guma u prirodu ili pored puta može vozača koštati između 75 i 1.000 evra. Čak i za sitan otpad poput opušaka, papirnih čaša ili žvakaćih guma, kazna na licu mesta počinje od 55 evra.

Ako se kazna ne plati na vreme i slučaj pređe u prekršajni postupak, iznos raste i može dostići između 80 i 120 evra.

Na auto-putevima godišnje završi 17.000 tona otpada

Prema podacima nemačkog Saveznog ministarstva saobraćaja, svake godine se na mreži auto-puteva ilegalno odbaci oko 17.000 tona otpada. Većina smeća završava na parkiralištima i odmorištima, dok se ostatak nalazi uz same puteve.

Samo službe za održavanje puteva u Severnoj Rajni-Vestfaliji godišnje potroše oko 20.000 radnih sati na čišćenje puteva i odmorišta.

Pored krupnog otpada poput guma, akumulatora i olupina vozila, veliki problem predstavljaju i milijarde opušaka i ambalaže za jednokratnu upotrebu, koji ozbiljno zagađuju životnu sredinu.

Mladi najčešće bacaju smeće

Istraživanja sprovedena u Nemačkoj i Austriji pokazala su da su glavni razlozi za bacanje otpada komfor, lenjost i ravnodušnost. Najčešći počinioci su mladi između 18 i 30 godina, prenosi ADAC.

Studije su pokazale i da ljudi mnogo lakše bacaju smeće na mestima gde ga već ima, pa se problem brzo širi ukoliko se otpad ne uklanja na vreme.

Otpad se najčešće baca pri sporijoj vožnji

Podaci Južnobavarske uprave za auto-puteve pokazuju da vozači češće bacaju otpad kroz prozor kada voze sporije, nego pri velikim brzinama.

Kada policija zatekne vozača u takvom prekršaju, najčešće mu naredi da odmah pokupi i pravilno odloži otpad. Većina vozača to prihvati, ali oni koji odbiju mogu dobiti prijavu i novčanu kaznu.