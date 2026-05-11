Jovana Đorđević, supruga fudbalera Filipa Đorđevića, važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

Ne krije da i dalje dobija neprijatne i provokativne poruke, iako je u braku, a o tome je i ranije govorila u javnosti.

Manekenka je otkrila da joj je jednom prilikom nepoznati muškarac nudio 500 evra za sat vremena provedenih sa njom.

- Mnogo mi se sviđaš. Dao bih 500 evra za sat vremena s tobom. Javi se ako budeš u Podgorici - pisalo je u poruci.

- Sat vremena kaže… Ne znam šta je ovaj dečak razmišljao, ali nikako ne mogu da uradim tako nešto. Objavila sam njegovu ponudu na internetu da izrazim svoje nezadovoljstvo - napisala je tada Jovana.

Sada je ponovo privukla pažnju javnosti provokativnim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama.

Na sebi je imala usku čipkastu haljinu koja je istakla njenu figuru, a potom je prikazala i još jednu fotografiju iz krupnog plana, koja je izazvala brojne komentare i komplimente.

Četiri puta hirurški vadila silikone

Ranije je javno govorila i o estetskim korekcijama, priznavši da se zbog nekih odluka iz mladosti kasnije pokajala.

-Radila sam nos, usta, pa sam četiri puta hirurški vadila silikone iz usana. To je bila greška moje mladosti, to su stvari zbog kojih sam propatila. To su stvari koje nisu morale da se dese da sam bila mudrija. Da sam imala ko da me savetuje, verovatno ga ne bih slušala. Tip sam osobe koja mora da prođe glavom kroz zid i opet ne nauči - rekla je tada na WTF radiju.

Dodala je i da se danas fokusirala na unutrašnji balans i lični razvoj.

- Došla sam u godine kada me te stvari više ne zanimaju jer sam radila na sebi iznutra - objasnila je.

"Već neko vreme mi se dlaka stanjuje i opada"

Takođe se dotakla i svojih zdravstvenih problemima koje je primetila, nakon što je uočila promene na kosi tokom snimanja.

-Već neko vreme primećujem da mi se dlaka stanjuje i opada. Dugo sam mislila da je to posledica korone, ali sam nedavno otkrila da nizak nivo feritina u krvi može imati veze sa tim (moj je na donjoj granici). Da li je neko imao slično iskustvo i, ako jeste, na koji način ste to regulisali? - pitala je pratioce na Instagramu.

Potom je prikazala i promene kroz godine, ističući da je 2023. godine smanjila konzumaciju crvenog mesa, nakon čega je primetila dodatno proređivanje kose.

-Nije sada ništa skandalozno, ali je definitivno znak za uzbunu - napisala je ona.

Inače, feritin je ključni protein koji skladišti gvožđe u ćelijama i predstavlja najpouzdaniji laboratorijski pokazatelj zaliha gvožđa u organizmu.