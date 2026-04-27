U Nemačkoj su se pojavile nove, šokantne tvrdnje u vezi sa sabotažom gasovoda Severni tok, a u centru pažnje našla se bivša ukrajinska erotska manekenka.

Kako prenose nemački mediji, pozivajući se na izvore iz ukrajinskih obaveštajnih struktura, žena poznata pod nadimkom „Freja“ navodno je bila deo tima koji je učestvovao u dizanju u vazduh gasovoda.

Prema tim navodima, reč je o profesionalnom roniocu koja je, kako se tvrdi, imala ključnu ulogu u operaciji. U izveštajima se navodi da je ranije radila kao erotska manekenka, ali da se timu priključila zbog svoje strasti prema ronjenju i iskustva u tom području.

Detalji o njenoj navodnoj ulozi pojavili su se u medijskim izveštajima koji se pozivaju na istragu i izvore iz bezbednosnih struktura, ali zvanične potvrde tih informacija i dalje nema.

Istovremeno, ranije su se pojavile tvrdnje da su američke obaveštajne službe imale saznanja o planovima za sabotažu gasovoda Severni tok i Severni tok 2 još u ranoj fazi, kao i da postoje dodatni, do sada neotkriveni detalji same operacije.

Slučaj sabotaže gasovoda i dalje ostaje jedan od najosetljivijih bezbednosnih incidenata u Evropi, a istraga traje i obuhvata više međunarodnih aktera.