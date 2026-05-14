Sve više ljudi na društvenim mrežama tvrdi da su pronašli mnogo jednostavniji način za čišćenje kuće - i to uz pomoć obične pene za brijanje.

Na prvi pogled zvuči potpuno neverovatno, ali upravo je ovaj trik poslednjih meseci postao pravi hit među domaćicama koje tvrde da podovi nakon njega izgledaju „kao novi“.

Pena za brijanje na metli? Internet tvrdi da trik stvarno radi

Ideja je veoma jednostavna.

Mala količina pene za brijanje nanese se direktno na čekinje metle ili četke za pod, a zatim se njome prelazi preko parketa, pločica ili laminata.

Ljudi koji koriste ovaj trik tvrde da pena stvara gust sloj koji mnogo lakše „hvata“ sitnu prašinu, dlake kućnih ljubimaca i masnoću koja se vremenom skuplja po podovima.

Posebno je popularan među vlasnicima pasa i mačaka, jer navodno olakšava skupljanje dlaka iz uglova i uz lajsne.

Zašto pena uopšte deluje?

Pena za brijanje sadrži blage surfaktante i sastojke koji razgrađuju masnoću, zbog čega može pomoći kod lakšeg uklanjanja prljavštine.

Kada se rasporedi po podu, ponaša se poput blagog sredstva za čišćenje koje omekšava stare fleke i podiže nečistoću sa površine.

Mnogi tvrde da je posebno efikasna za:

tragove obuće

masne fleke u kuhinji

prašinu uz ivice zidova

dlake kućnih ljubimaca

sitne mrlje na parketu i laminatu

Trik koji posebno pomaže kod tvrdokornih fleka

Ako su mrlje stare i uporne, savetuje se da pena ostane nekoliko minuta na površini pre brisanja.

Nakon toga pod treba preći vlažnom krpom od mikrofibera kako bi se uklonio višak sapunice i sprečilo klizanje.

Ljudi koji koriste ovaj metod tvrde da podovi nakon toga ostaju sjajni i mnogo čistiji nego posle običnog brisanja vodom.

Može pomoći i kod tepiha

Pena za brijanje koristi se i za osvežavanje tepiha i uklanjanje manjih fleka.

Mala količina pene nanese se direktno na zaprljani deo, lagano utrlja mekom četkom, ostavi nekoliko minuta, a zatim prebriše čistom krpom.

Ipak, stručnjaci upozoravaju na jednu stvar

Iako trik može pomoći kod svakodnevnog čišćenja, stručnjaci savetuju oprez kod osetljivih površina i lakiranog drveta.

Pre nego što penu nanesete na ceo pod, preporučuje se testiranje na manjoj i manje vidljivoj površini.

Takođe, pod ne treba previše natapati vodom, posebno kada je u pitanju laminat.