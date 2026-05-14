Magelanski pingvin po imenu Dindim svake godine prelazi hiljade kilometara okeanom samo da bi se vratio čoveku koji mu je jednom spasao život.

Sve je počelo kada ga je pronašao prekrivenog naftom

Davne 2011. godine, penzionisani zidar Žoao Pereira de Suza pronašao je iscrpljenog pingvina na obali u državi Rio de Žaneiro.

Ptica je bila potpuno prekrivena naftom, nije mogla da se kreće i bila je na ivici uginuća.

Žoao ga je odneo kući, očistio mu perje i danima ga hranio dok se nije dovoljno oporavio da se vrati u more.

A onda se dogodilo nešto neverovatno

Kada je pingvin konačno pušten na slobodu, svi su mislili da je priča završena.

Ali nekoliko meseci kasnije Dindim se ponovo pojavio ispred Žoaove kuće na ostrvu Ilha Grande.

I od tada to radi svake godine.

Prepliva hiljade kilometara samo da ga vidi

Prema procenama biologa, Dindim godišnje prelazi čak 8.000 kilometara kako bi se vratio čoveku koji mu je pomogao kada mu je bilo najteže.

Biolog João Paulo Krajewski, koji je prvi dokumentovao ovu priču, kaže da naučnici i dalje ne mogu potpuno da objasne ponašanje pingvina.

Apsolutno ne znamo gde Dindim odlazi. To je i dalje misterija - rekao je.

"Pingvin nije kućni ljubimac"

Naučnici su kasnije obeležili Dindima kako bi potvrdili da se zaista radi o istoj ptici koja se svake godine vraća.

Ističu i da pingvin nije zatvoren niti pripitomljen.

On potpuno slobodno dolazi i odlazi kada želi, ali se uvek vraća na isto mesto.

Najdirljiviji trenutak ostavio sve bez teksta

Biolog koji je pratio njihovo prijateljstvo kaže da nikada neće zaboraviti trenutak kada je video Dindima kako nežno dodiruje kljunom lice čoveka koji ga je spasao.

To pokazuje koliko se oseća sigurno pored njega - rekao je.

Njihova priča postala je i film

Neverovatno prijateljstvo inspirisalo je i film My Penguin Friend iz 2024. godine.

Jednu od glavnih uloga igra Žan Reno, a film govori o čoveku koji kroz odnos sa pingvinom ponovo pronalazi smisao života.

Zašto je ova priča toliko posebna

Magellanic Penguin poznati su po tome što su veoma verni partnerima i mestima na koja se vraćaju.

Ali čak su i naučnici priznali da je Dindimovo ponašanje potpuno fascinantno.

Jer, i posle toliko godina, pingvin i dalje ne zaboravlja čoveka koji mu je spasao život.