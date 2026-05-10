Popularni dvojac, Jala Brat i Buba Koreli, sinoć su održavali drugi koncert pred zagrebačkom publikom.

U Areni Zagreb zavladala je prava euforija, a dvorana je bila puna i ove noći.

Hiljade fanova od prvog trenutka pevalo je uglas njihove najveće hitove, a atmosfera je tokom cele večeri bila na vrhuncu.

Posebnu pažnju privukle su i dve žene Bube Korelija, koje su se zajedno provodile ispred bine, u posebnom VIP delu.

Dok je jedna nosila crno odelo, druga se odlučila za opušteniju varijantu - džins, belu majicu i kožnu jaknu.

Tokom nastupa uživale su uz Jaline i Bubine hitove i nisu se razdvajale gotovo cele večeri. Mešale su kukovima i uvijale se, a naša kamera je sve to zabeležila.

Podsetimo, sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, ima dve žene, a što je još zanimljivije, one ne samo da znaju jedna za drugu, već i žive zajedno.

Ova informcija isplivala je u javnost 2021.godine, a ubrzo nakon toga Buba je viđen kako javno šeta sa obe.

U početku je to bilo u različito vreme, a potom su se oslobodili, pa sada šetaju svi zajedno.

