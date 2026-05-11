To je objavio nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na konferenciji za novinare u Kijevu nakon sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom Mihailom Fedorovim.

Prema Pistorijusu, Berlin ulaže u stvaranje zajedničkih preduzeća između nemačkih i ukrajinskih kompanija.

- To se, naravno, posebno odnosi na zajednički razvoj i proizvodnju dronova različitog dometa — od manje od 100 km do 1.500 km - citira ga Ukrinform.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je 11. maja doputovao u Kijev u nenajavljenu posetu.

Pistorijus je izjavio da Nemačka ima koristi od saradnje sa Kijevom.





Ukrajinska armija svrstana među četiri najjače u Evropi

Ukrajinska vojska danas je među četiri najpouzdanije armije na svetu, izjavila je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Prema njenim rečima, Ukrajina bi trebalo što pre da bude integrisana u NATO, između ostalog i zbog sopstvenih interesa. Valtonen je ocenila da su, pored ukrajinske vojske, među najpouzdanijim oružanim snagama u Evropi još armije Turske, Poljske i Finske.

Ona nije isključila mogućnost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da promeni stav o članstvu Ukrajine u NATO-u, istakavši da je on „pre svega pregovarač“.

Bivši načelnik štaba nemačkog Ministarstva odbrane Niko Lange govorio je o ulozi Ukrajine u odbrani NATO-a. On smatra da bi Kijev, u slučaju ruskog napada na baltičke države, mogao da postane deo zajedničkog odbrambenog štita.

Prema njegovim rečima, upravo bi takav scenario trebalo da odvrati Rusiju od novih vojnih poteza.

Lange je takođe naveo da samo mali broj evropskih država pruža konkretnu pomoć Ukrajini, ali da te zemlje još nemaju jasnu strategiju za dalje delovanje.

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da NATO nastavlja da slabi, što predstavlja pretnju transatlantskom jedinstvu.

On je poručio da je potrebno učiniti sve kako bi se taj, kako je rekao, „katastrofalni trend“ zaustavio.

U međuvremenu, administracija Donalda Trampa razvila je svojevrsnu podelu NATO saveznika na poslušne i neposlušne zemlje. Iako još ne postoje konkretni mehanizmi kažnjavanja „neposlušnih“, određene opcije se već razmatraju.