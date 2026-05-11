Ipak treba napomenuti, da ovo prenosi grčki portal Pronjuz, pozivajući se na nezvanične izvore sa ruskih društvenih mreža, pri čemu za sada ne postoji nezavisna potvrda navoda iz zvaničnih vojnih ili obaveštajnih izvora.

Kako grčki portal prenosi, ruski lovac pete generacije Su-57, koji koristi stelt tehnologiju, navodno je oborio švedski avion za rano upozoravanje SAAB 340 AEW&C, koji je bio u upotrebi ukrajinskog vazduhoplovstva, iznad istočne Ukrajine. Kako se navodi u tim izveštajima, napad je izvršen raketom vazduh–vazduh dugog dometa R-37M.

Reč o oružju razvijenom za gađanje ciljeva velike vrednosti, poput aviona za rano upozoravanje (AWACS) i tankera. R-37M, poznata i pod oznakom RVV-BD, prema dostupnim otvorenim izvorima, predstavlja rusku raketu vazduh–vazduh velikog dometa, za koju se u pojedinim analizama navodi operativni domet od nekoliko stotina kilometara, kao i sposobnost leta velikom nadzvučnom brzinom. Prema istim tvrdnjama, koriste je različiti ruski borbeni avioni, uključujući MiG-31BM, Su-35S i Su-57.

U nezvaničnim navodima koji se prenose, pominje se i da su evropske obaveštajne strukture navodno izrazile zabrinutost zbog dometa i potencijalnih mogućnosti ovog tipa naoružanja, posebno u kontekstu modernih sistema vazdušne odbrane.

U članku se navodi da je Švedska prethodno isporučila Ukrajini dva aviona tipa Saab 340 za rano upozoravanje, što je najavljeno tokom 2024. godine, sa ciljem jačanja ukrajinskih kapaciteta za vazdušno osmatranje i koordinaciju protivvazdušne odbrane.

