„Da li se i vama nekad desilo da vam u kafiću naplate nešto što niste ni naručili?“ – pitao je iznenađeni turista koji je u jednom lokalu u Crnoj Gori doživeo situaciju zbog koje se sada smeje ceo region.

Naime, turista je sa prijateljem seo u kafić, dok je njegov drug naručio piće, a on odlučio da neće ništa da pije. Međutim, izgleda da se konobaru ta odluka baš i nije dopala.

Kada je stigao račun, imali su šta da vide!

Na fiskalnom računu uredno stoji:

Koka-kola – naplaćena

„Neću ništa“ – 1 evro!

Turista je odmah fotografisao račun i objavio ga na društvenim mrežama, gde su krenuli komentari jedan za drugim:

„U Crnoj Gori i vazduh polako počinju da naplaćuju!“

„Platio čovek sedenje i gledanje.“

„Konobar rešio da uvede kaznu za one što zauzimaju mesto.“

Mnogi su se smejali i pisali da ovakav humor i snalažljivost mogu da postoje samo na Balkanu.