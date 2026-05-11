Grčki portal Pronews, pozivajući se na nezvanične ruske izvore sa društvenih mreža, objavio je tvrdnje da su "italijanski plaćenici" koji se bore na strani Ukrajine navodno zarobljeni na frontu nakon kršenja trodnevnog primirja.

Prema navodima tog portala, ruske snage su na više frontova zabeležile kršenje prekida vatre, uključujući oblasti Harkova, Sumija, Slavjanska i Pokrovska. U tekstu se tvrdi da su među zarobljenima i italijanski državljani koji su ratovali u sastavu ukrajinskih snaga.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije za koje se tvrdi da prikazuju zarobljene borce i njihovo naoružanje. Nećemo objaviti te fotografije jer su uznemirujućeg karaktera, na njima se prikazani teško povređeni i krvavi vojnici.

Ruski izvori, kako prenosi portal, tvrde i da bi zarobljeni borci mogli biti prebačeni u zatvore u Sibiru, gde bi se suočili sa optužbama za navodne ratne zločine.

Ove informacije za sada nisu nezavisno potvrđene, a ni ukrajinska strana nisu komentarisala navode koji kruže društvenim mrežama i pojedinim ruskim i grčkim medijima.

