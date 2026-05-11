Kuhinja se oduvek smatrala srcem doma, a najnoviji izveštaj o trendovima Nacionalnog udruženja za kuhinje i kupatila (NKBA) to je još jednom potvrdio. Štaviše, pokazao je da kuhinje postaju veće i bolje nego ikad i da imaju sve važniju ulogu u domu. Izveštaj se temelji na anketi sprovedenoj među više od 600 stručnjaka iz industrije, uključujući dizajnere, izvođače radova i proizvođače, a predviđa koji će stilovi i elementi u kuhinjama biti najpopularniji tokom naredne tri godine, piše Real Simple.

Mnoge prognoze možda će zvučati poznato, što i ne čudi jer se trendovi u uređenju enterijera ne menjaju tako brzo kao oni u modi, ali među njima ima i nekoliko zanimljivih iznenađenja. Posebno je zanimljivo videti kako se ukusi, iako postepeno, ipak menjaju. Evo šta stručnjaci očekuju da će obeležiti kuhinje sledeće godine i u periodu nakon nje.

Izveštaj je pokazao da će prelazni stil, koji spaja tradicionalnu i modernu estetiku, i dalje biti najpopularniji izbor za kuhinje. U anketi ga je odabralo 72 odsto ispitanika, dok se savremeni, odnosno moderni minimalizam, našao na drugom mestu sa 60 odsto. Sve manje su popularni stilovi poput rustičnog i mediteranskog, koji su godinama dominirali.

Neutralne nijanse

Iako se u dizajnerskim časopisima često ističe da se boje vraćaju u enterijere, stvarnost je drugačija: neutralne nijanse, poput braon, sive, crne i bele, i dalje dominiraju kuhinjskim paletama. Prema izveštaju, čak 96 odsto ispitanika predviđa da će upravo neutralni tonovi ostati najčešći izbor. Kada je reč o konkretnim bojama koje nisu neutralne, stručnjaci očekuju da će među vlasnicima domova koji renoviraju kuhinju najpopularnije biti zelena, koju je navelo 86 odsto ispitanika, i plava, koju je izdvojilo njih 78 odsto.

Smatraju i da će vlasnici domova upečatljivije boje u kuhinje uvoditi suptilnije, na primer kroz zidne obloge iznad radne ploče, tapete, kuhinjska ostrva i dekorativne dodatke. Sve je popularniji beli hrast, koji već nekoliko godina snažno dominira uređenjem kuhinja, a čini se da se to neće uskoro promeniti. Polovina ispitanika predviđa da će upravo on biti najpopularniji materijal za kuhinjske ormariće tokom naredne tri godine.

Takođe se nazire blagi pomak ka tamnijim tonovima, pa se tako orah našao na drugom mestu među najpopularnijim vrstama drveta, sa 28 odsto glasova.

Ravne fronte bez ukrasa

Kada je reč o stilu ormarića, dominiraju ravne fronte bez ukrasa, dok je klasični shaker stil na drugom mestu. Taj trend, zajedno sa ormarićima od poda do plafona i aparatima koji se uklapaju u fronte kuhinje, ukazuje na pomak ka jednostavnijim, čistijim i vizuelno skladnijim prostorima.

Što se tiče radnih ploča, 78 odsto ispitanika bi izabralo kvarc, dok je na drugom mestu kvarcit, odnosno prirodni kamen. Nekada veoma popularan granit sada bi želelo samo 43 odsto ispitanika, dok bi mermer u svom domu volelo svega 26 odsto njih. Stručnjaci predviđaju da ćemo u narednim godinama viđati svetlije radne ploče u kombinaciji sa tamnijim ormarićima, i to u mat ili brušenim završnim obradama umesto sjajnih, sa klasičnim ili takozvanim „waterfall“ ivicama.

Vlasnici domova podeljeni su oko pitanja da li glavna radna ploča i kuhinjsko ostrvo treba da budu u različitim bojama: 56 odsto ispitanika želi da se razlikuju, dok 44 odsto preferira da budu usklađeni. Mat završne obrade proširiće se i na sudopere, slavine i rasvetna tela. Sjaj više nije poželjan.

Trend zidnih obloga

Keramičke i porcelanske pločice i dalje su najčešći izbor u kuhinjama, a čak 70 odsto ispitanika navelo ih je kao najpopularniji materijal među vlasnicima domova. Ipak, odmah iza njih nalaze se kvarc i kvarcit, sa 64, odnosno 61 odsto. U izveštaju se navodi da će bešavne kamene obloge od punih ploča, koje se nastavljaju na radnu površinu i dolaze u toplim neutralnim nijansama, postajati sve zastupljenije. Time će se dodatno širiti ranije pomenuta estetika čistih linija i ujednačenih površina.

Drvo je, prema izveštaju, najpopularniji izbor za podove, ali će podovi u kuhinjama tokom narednih nekoliko godina pratiti trend zidnih obloga: biraće se veliki formati i daske sa minimalnim fugama, zbog lakšeg održavanja. To se odražava i na izbor materijala. Višeslojni drveni podovi i dalje će biti među najtraženijima, što predviđa 78 odsto ispitanika, dok tradicionalni puni parket, koji zahteva nešto više održavanja, očekuje 59 odsto njih. Najpoželjnije će pritom biti tople neutralne nijanse i svetliji tonovi drveta.

Sve više vlasnika kuhinjama dodaje zonu za pripremu napitaka, poput kutka za kafu. Čak 85 odsto ispitanika očekuje da će se takvi prostori pojavljivati u kuhinjama širom zemlje.