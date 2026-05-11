Dobrovoljno vatrogasno društvo Kunić, sa područja Netretića, imalo je juče neobičnu intervenciju koja je privukla pažnju i van lokalne zajednice. Sve je počelo kada je jedna meštanka pozvala vatrogasce nakon što je u WC šolji svoje vikendice ugledala zmiju. Na intervenciju su izašla dva vatrogasca DVD-a Kunić sa navalnim vozilom 327, poznatim „Tamićem“.

Po dolasku su pregledali objekat i uklonili nepoželjnog „gosta“. Iz društva su situaciju opisali uz dozu humora, istakavši da su nakon intervencije svi ostali dobro – i vatrogasci, i zmija, ali i vlasnica vikendice. Iako mnogi smatraju da je pojavljivanje zmije u WC šolji urbani mit ili situacija koja se događa samo u Australiji, ovo je dokaz da nije tako.

Zmije ponekad mogu završiti u WC šolji jer u kuću najčešće ulaze kroz kanalizacioni sistem, krećući se kroz cevi i tražeći izlaz ka unutrašnjosti prostora. Osim toga, u domove ulaze i u potrazi za hranom i skloništem, posebno kada su napolju visoke temperature ili kada im okolina ne pruža dovoljno sigurnosti.

Kako sprečiti njihovo pojavljivanje u WC-u?

Stručnjaci upozoravaju da se ovakvi slučajevi, iako retki, mogu sprečiti odgovarajućim održavanjem i zaštitom doma. Kako objašnjava Dženifer Mečam, stručnjakinja za zmije sa Reptiles Bloga, veoma je važno zatvoriti sve moguće ulaze u kuću jer zmije mogu proći i kroz najmanje otvore. Posebno se preporučuje pažljivo zaptiti pukotine i praznine oko kupatila, iznutra i spolja.

Ako se primeti da je zaptivka oko WC šolje oštećena ili napukla, savetuje se njena zamena. Prvi korak je uklanjanje starog, ispucalog sloja i temeljno čišćenje površine kako bi novo zaptivanje bilo što efikasnije i bez praznina. Zatim se koristi vodootporno sredstvo za zaptivanje namenjeno za vodovodne instalacije, koje se pažljivo nanosi oko baze WC šolje pomoću pištolja za zaptivanje.

Nakon nanošenja, zaptivku je potrebno zagladiti kako bi se obezbedio ravnomeran sloj bez rupa. To može da se uradi posebnim alatom ili, ukoliko ga nema, rukavicom ili prstom obmotanim vlažnom maramicom. Osim WC-a, preporučuje se pregled i ostalih delova kupatila, kao i zatvaranje svih potencijalnih ulaza kroz koje bi zmije mogle da se provuku, savetuje House Digest.

Stručnjaci takođe naglašavaju da je važno proveriti i temelje kuće, te ukoliko se primeti da su zmije već ušle u objekat, pozvati profesionalce. Zmije posebno privlače tamna i hladna mesta poput WC šolja, a tokom toplih perioda često se približavaju kućama u potrazi za vodom, skloništem i plenom, naročito u ruralnim područjima. Pravilnim zatvaranjem pukotina i održavanjem kupatila može se značajno smanjiti rizik njihovog ulaska i izbeći neprijatne situacije u domu.