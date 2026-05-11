Pevačica Dara Bubamara i jutjuber Baka Prase izazvali su veliku pažnju javnosti nakon što su u njegovom lajvu otvoreno govorili o svojim mesečnim zaradama, koje su ostavile mnoge bez teksta.

Tokom gostovanja, u kojem se razgovaralo i o njenom privatnom životu i nedavnoj glasovnoj poruci koja je dospela u javnost, Dara je prvi put pred kamerama otkrila koliko otprilike zarađuje mesečno.

- Zavisi i od toga koliko imam reklamnih kampanja, tezgi, oko 120.000 evra, a možda i malo manje - rekla je Dara Bubamara.

Nakon pevačice i jutjuber je bio otvoren po pitanju svoje zarade i pevačicu ostavio bez teksta.

- Zaradim 600.000 evra, tu negde, zavisi od meseca do meseca - rekao je Baka Prase.

Zapanjena Dara mu je odgovorila sa "svaka ti čast".

Inače, na samom početku Baka Prase je rekao da je Dara Bubamara tražila 50.000 da dođe kod njega u lajv, a zatim otkrio koliko dugo se poznaju.

- Ona me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vreme da je podržim nju. Upoznali smo se pre sedam godina na rođendanu u Novom Sadu - ispričao je jutjuber.

