Jako nevreme pogodiće danas delove Srbije, najkritičnije će biti u Vojvodini, gde su na snazi tri upozorenja - narandžasti meteoalarm upaljen je zbog pljuskova, grmljavine i jakog vetra, ali nas sutra očekuju još jače vremenske nepogode, zbog čega je u pola Srbije upaljen, crveni, najviši stepen upozorenja.

Ovakav nivo upozorenja na nevreme nismo skoro imali, a on označava da će vreme biti veoma opasno i to, takođe, zbog tri opasne pojave, a udari vetra biće čak veći od 100 kilometara na čas, što su orkanske jačine.

Upozorenje RHMZ za danas i sutra

Kako RHMZ upozorava, danas posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, dok će u utorak i u ostalim predelima biće nestabilno vreme sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak, 12. maja biće vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, a pola Srbije je pod crvenim, najjačim stepenom upozorenja na nevreme.

Sve kreće danas, upaljeni žuti i narandžasti

Na teritoriji Srbije danas su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm zbog tri opasne pojave – jake grmljavina, kiše i vetra.

Narandžasti meteoalarm upaljen je u celoj Vojvodini - Banatu, Bačkoj i Sremu.

Tokom njegovog trajanja, kako ističe RHMZ, udari vetra biće veći od 24 m/s, odnosno 85km/h.

U opisu narandžastog alarma za ono što nas čeka danas i kakav je uticaj tih nepogoda, RHMZ navodi sledeće:

"Moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje manjih i tanjih grana), problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja). Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.

Takođe navodi se dalje, zbog jakih kiša ili pljuska, moguće su sledeći problemi:

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja".

Žuti meteoalarm, nešto blaži od narandžastog, za danas je upaljen za Beograd, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu i Zapadnu Srbiju. Vremenske neprilike su takođe moguće, ali manjeg intenziteta gde je na snazi narandžasti alarm