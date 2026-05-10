Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, večeras je ekskluzivno ugostio pevačicu Daru Bubamaru.

Nakon što je svojim fanovima podelio tri nagrade po 100 evra, rekao je nešto čime je šokirao svoju publiku.

- Dosta sam vam dao. Mnogo me je koštao ovaj lajv. Dara Bubamara mi je tražila 50.000 evra da dođe na lajv - rekao je Bogdan u svom stilu, a potom otkrio kako su se upoznali.

- Moj sin Kosta i ja smo bili u Dubaiju. Bio je mali, imao je 7,8 godina. Kosta i ja smo igrali uz tu pesmu, snimili smo se i Bogdan mi je poslao poruku zahvalnosti. Stvarno si dobar dečko - prisetila se Dara.

- Hvala ti što si došla. Nikada nisam imao gosta ovakvog kalibra - rekao je Ilić, što je začudilo mnoge, jer mu je gost jednom prilikom bila Jelena Karleuša.

BONUS VIDEO:

