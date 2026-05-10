Pet civila u tri opštine povređeno je u napadima dronova ukrajinskih oružanih snaga na Belgorodsku oblast, saopštio je guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov.



- Informacije o posledicama se razjašnjavaju - napisao je na platformi Max.

Maloletnik koji je zadobio barotraumu u selu Varvarovka u Belgorodskom okrugu hospitalizovan u regionalnu dečju bolnicu, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

U međuvremenu, muškarac povređen u jednom selu javio se u bolnicu u Šebekinu. Dijagnostikovana mu je povreda od eksplozije i povreda oka.

Vojnik iz specijalizovane dobrovoljačke jedinice „Orlan“ je takođe hospitalizovan u istu bolnicu sa barotraumom. Stanovnik Šebekina sa sličnom povredom prevezen je na lečenje u Belgorod.

Kasnije je žena iz sela Glotovo prevezena u Okružnu bolnicu Grajvoron sa povredom od eksplozije i ranom od gelera u oku.

U napadu su oštećeni automobili, maloprodajni objekat, privatne kuće i stanovi. U selu Dorogošč u Grajvoronskom okrugu izgorela je zgrada poljoprivrednog preduzeća. U Novoj Tavolžanki je oboren dalekovod, zbog čega je deo sela privremeno ostao bez struje. Službe za vanredne situacije će početi sa popravkama nakon što dobiju odobrenje Ministarstva odbrane Rusije, navodi ruska agencija.

Moskva: Ukrajinske snage prekršile primirje više od 16.000 puta

Ukupno je zabeleženo 16.071 kršenje primirja od strane ukrajinskih oružanih, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Tokom protekla 24 sata, Oružane snage Ukrajine izvršile su 676 napada na položaje naših trupa koristeći artiljeriju, višecevne raketne sisteme, minobacače i tenkove. Takođe su izvele 6.331 napad koristeći bespilotne letelice.Ukrajinske snage su pokrenule osam napada na ruske jedinice. Ukupno je zabeleženo 16.071 kršenje prekida vatre u zoni Specijalne vojne operacije", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je navelo i da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 57 ukrajinskih dronova, prenosi Tanjug.

Generalštab Ukrajine: Rusi 60 puta napali odbrambene snage

Drugog dana primirja, Rusija je 60 puta napao položaje Odbrambenih snaga, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Najveći broj bitaka je bio na Pokrovskom pravcu, navodi Generalštab, prenosi Ukrajinska pravda.

