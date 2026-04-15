Jutjuber Mario Vrećo, poznat po tome da bez zadrške komentariše aktuelne teme i često ukazuje na problematične pojave u društvu, ponovo je podigao buru na društvenim mrežama.

Ovoga puta, na svom Jutjub kanalu objavio je video u kom je govorio o ponašanju Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i načinu na koji, zarad pregleda, dovodi mentalno nestabilne ljude do ivice pucanja.

- Domaći jutjuberi su shvatili da je najbolji način da dobiješ preglede tako što ćes da dovedeš mentalno nesnađene ljude, postaviš ih ispred kamere i pustih ih da vidiš šta će da urade. Marko Džek, Toni Montana i Marko Mladić su najveće zvezde. Ali šta kada se to pretvori u maltretiranje? Šta kada psihički maltretiramo čoveka do te granice, da on počne da preti samoubistvom - započeo je Mario.

Kao miš u labaratoriji. Testira se mesecima koliko mentalno nestabilan čovek može da izdrži. Sad se dešava da puca. Ono što Marko Džek trpi je psihička tortura od koje bi normalan čovek poludeo, a on je već psihički nestabilan. Mesecima mi izlaze snimci sa lajvova na kojima gostuje gde besni, plače i Baka Prase koji mu se smeje. To je bukvalno prizor siledžije iz osnovne i srednje škole - nastavlja jutjuber.

Prijatelji Bake Praseta, što moraju da ponavljaju isto to, jer kao oni hoće u isto vreme da ga tretiraju kao ludaka i da ga tretiraju kao normalnog čoveka. A znate šta u čemu je štos? Kada bi se Marko Džek ponašao kao normalan čovek, nikad se više ne bi pojavio na lajvu kod Bake Praseta. Jedina odgovorna osoba ovde je upravo Bogdan Ilić - govorio je Vrećo.

Hajde da izanaliziramo situaciju i da vidimo ko je ovde ustvari krivac. U poslednjoj svađi Džek preti samoubistvom, šalje poruke, snima lajvove. Niko nemože da veruje šta se dešava. Šta je neverovatno? Lično, ovo malo što znam o Marku, meni je sve to ekstremno verovatno. Čudan je, ali nije mnogo kompleksan. Ima ograničen broj izbora, koje će napraviti kad ga staviš u datu situaciju - istakao je Mario.

Nema potrebe da znate sve situacije koje se dešavaju, dovoljno je da znate dve stvari, Marko Džek je mentalno nesnađena individua, fali mu daska u glavi. Zato ga Baka Prase zove na svoje strimove. Bogdan to zna i maltretira mentalno obolelog čoveka, dok je smešno za program, onda je u redu. Međutim, kada Marko odreaguje kako Bogdanu ne odgovara, onda je u fazonu: "Čekaj bre, šta ovaj ludak radi? Ne mogu da verujem da se ovako ponaša. " Šta ne možeš da veruješ? Jedino baka Prase ima odgovornost u ovoj situaciji. Čovek više ne može da trpi. Plače, kumi, moli, preti samoubistvom. Baka Prase mu se smeje – objašnjavao je Vrećo.

"Neće da prijavi pedofila za kojeg ima dokaze!"

Međutim, sve dobija još gori zaplet činjenicom da su već ranije postojale spekulacije kako Marko Džek šalje neprikladne poruke maloletnim devojčicama.

- Priča se završava tako što Ilić ne želi da produbljuje dalju dramu sa Markom. Mislili ste da je Bogdan razmotrio to što je to mentalno ograničenog čoveka dovodi na svoje lajvove, maltretira ga, plače... Da li treba sad još i njegovi fanovi da ga prozivaju, sada kada preti samoubistvom? Ne, on izjavljuje da ne želi da ulazi u javni sukob jer, kako kaže „nije cinkaroš“ - govorio je Mario.

- Mislio je da ću da objavim njegove prepiske sa maloletnicama, zbog toga preti samoubistvom. Neću to da radim, jer za razliku od njega, nisam tuži baba – rekao je Baka Prase tada.

- Da vam uprostim, čovek neće da prijavi pedofila za kojeg ima dokaze. Dva scenarija postje. Da je Marko Džek pedfil i da ga Baka Prase štiti, dovodi ga na uživo prenose jer mu povećava gledanost, što mu donosi novac, jer posle može da podigne cenu za koju reklamira kladionicu. Drugi scenario je da, pošto stalno laže, laže i sada. Da nema dokaze i samo maltretira osobu koja je na ivici samoubistva. Ovo što Baka Prase radi je zlo – zaključio je Mario Vrećo.

- Sarađujem sa pedofilom zato što me boli kura*c, ja nemam nikakve moralne granice. Kockam, dovodio sam ku*ve... Dečko je manijak i mene boli kura* što je on manijak, on meni pravi kontent – govorio je Baka Prase u svom lajvu.

BONUS VIDEO:

