Pevačica Dara Bubamara podigla je prašinu na mrežama kada se pojavila u luksuznom stanu poznatog jutjubera, Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, gde su pozirali pred večerašnji zajednički lajv.

Za ovu priliku, Dara je izabrala nikad provokativno izdanje - utegla se u tesni korset koji je naglasio njene obline.

Uz zajedničku fotografiju kratko su poručili da su "spremni".

Dara Bubamara i Baka Prase nisu skidali osmeh sa lica, što govori da su itekako raspoloženi za večerašnje druženje.

Čuli su se nakon što je isplivala njena eksplicitna poruka

Podsetimo, nakon što se folk pevačica Dara Bubamara našla u epicentru skandala zbog procurelog audio-snimka u kojem prepričava intimne detalje odnosa sa nepoznatim muškarcem, na ovu aferu reagovao je i najpoznatiji jutjuber na Balkanu, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Kako bi istinu saznao "iz prve ruke", Baka Prase je odlučio da pevačicu ugosti u svom uživo uključenju (lajvu), koje je zakazano za večeras u 22h. Otkrivajući detalje predstojećeg susreta pred kamerama, jutjuber je zagolicao maštu javnosti i podelio satnicu, aludirajući na njenu izjavu iz spornog snimka:

- U aktivnom sam kontaktu sa Darom Bubamarom, ne onom kakvom vi mislite jer ste bolesnici, već u striktno poslovnom odnosu. Ne možemo od četiri do pola sedam, jer je mnogo rano. Lajv će biti brutalno iskren bez filtera, pričaćemo o svim eksplicitnim temama - jasno je poručio Baka Prase.

