Čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, jedan od ideologoa blokadera gostujući u hrvatskim medijima žalio se da blokaderi u Srbiji nemaju nikakvu snagu naspram predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, dodajući za takozvanu "studentsku listu" ne znamo ni ko su ti ljudi.

Međutim, pored očekivane kuknjave, čak ni ideolog blokadera nije mogao da učestvuje u širnju bezočne blokaderske propagande da se danas "u Srbiji loše živi".

- Kada mi neko kaže da je Vučić slabiji nego što je bio i da je režim uzdrman, to sve treba gledati iz jednog jasnog ugla, ako kažeš za nekoga da je oslabio, to znači da ne može danas nešto što je juče mogao, a nema ničega što Vučić danas ne može, a da juče nije mogao - rekao je Čanak.

Hrvatski voditelj je postavio sugestivno pitanje o tome da ljudi u Srbiji žive loše i da može da se ponovi mađarski scenario, ali to nije tačno.

„Ljudi u Srbiji uopšte ne žive tako loše, ovde bi trebalo sve stranke da nestanu i stanu uz neku (takozvanu) studentsku listu, a ne znamo ni ko je čini, ni ko je odgovoran”, priznao je Čanak.

Blokaderi već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju uz pomoć hrvatskih aktivista i medija, prenosi Politika.

