Antonela Riha je konačno rekla ono što mnogi u među blokaderima misle.

Ona je postavila ključno pitanje o tome ko su zapravo plenumi i šta je njihov program.

Na komentar da se 2000. niko nije pitao ko će biti na listi DOS-a ona je napisala na društvenoj mreži "Iks":

"Nije, jer se znalo šta je DOS koje stranke, pokreti su uključeni. Politike stranaka i koalicija su uvek unapred poznate, za to ljudi glasaju a ne za imena na listama. Takođe niko se ne bavi listama do raspisivanja izbora, to što su studenti pre godinu dana nametnuli temu jer stvar taktike a možda i neznanja."

To je toliko uznemirilo plenumaše da je jedan od njihovih naloga napisao:

"Niko ne napada studente ovako podmuklo kao Riha."

Plenumaše istina boli, naročito kada dođe od nekoga ko je na njihovoj strani.