Okružno javno tužilaštvo Prijedor nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju uzroka smrti deteta u prijedorskoj bolnici, okončana je obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske i obducent Željko Karan će izraditi nalaz i mišljenje, izjavila je glavni tužilac ovog tužilaštva Slađana Marić.

Ona je navela da je od početka uključena u ovaj slučaj zajedno sa dežurnim tužiocem i da su Policijskoj upravi Prijedor naložene mere za dalja postupanja.

- Kada budu sačinjeni nalaz i mišljenje obducenta i kada se sprovedu naložene mere u saradnji s policijskim službenicima imaćemo kompletnu sliku i rasvetliti okolnosti usled kojih je nastupila smrt - rekla je Marićeva Srni.

Ona je dodala da u ovom momentu ne može dati više informacija o slučaju, kao i da svi eventualni dalji koraci zavise od obducentskog nalaza i od mera na kojima policija i tužilaštvo nastavljaju raditi.

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor juče je saopštila da se u potpunosti stavlja na raspolaganje porodici deteta i istražnim organima.

Dete je 6. maja primljeno na pedijatriju ove bolnice gde je, uprkos preduzetim naporima, preminulo.

