Voditelj Zoran Pejić Peja, progovorio je o problemu sa alkoholom koji je imao, ali i kako se izborio sa tim porokom.

Naime, on je pre nekoliko godina odlučio da potpuno prestane da konzumira alkohol zbog problema koji su se javili.

- Jedan od razloga zašto sam prestao da pijem je i to... restoran koji je bio ispred moje kuće, ja izađem odatle i kažem "gde sam parkirao kola"... - ispričao je Peja u emisiji Vanje Bulića, pa dodao:

- Vanja, ja nemam pojma gde sam.

Ostavio Zlatu kad je saznao za da ga vara

Kako je Peja otkrio, razlaz nije bio samo posledica njihove popularnosti i gustog rasporeda, već i zbog neverstva:

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama - iskreno je rekao Peja.

Voditelj je priznao da je pevačica nakon razlaza želela da obnovi njihov odnos:

- Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo...a ona kaže zato što se volimo. Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo - rekao je on u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

BONUS VIDEO: