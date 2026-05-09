U srcu Atosa, gde vreme kao da teče drugačije, a monaški život ostaje veran večnim tradicijama, rodila se priča koja i danas iznenađuje. To je priča o Mihailu Tolotosu, monahu koji je, prema predanju, ceo svoj život proveo na Svetoj Gori, a da nikada nije video ženu, piše Pronjuz.

Priča se da je kao novorođenče bio napušten blizu manastira na Svetoj Gori i da su ga pronašli monasi, koji su ga odgajili u okviru monaške zajednice. Od tog trenutka, njegov svet je bio ograničen isključivo na duhovni život, tišinu, molitvu i strogu dnevnu rutinu monaškog stanja.

Pošto je Sveta Gora vekovima čuva tradiciju zabrane ulaska ženama, Mihail odraste bez ikakvog kontakta ili vizuelnog iskustva ženskog prisustva. Čovek koji je živeo u stvarnosti potpuno drugačijoj od svega što danas smatramo normalnim, piše grčki medij

Iako nekoliko istraživača ističe da priča nije u potpunosti potvrđena jakim istorijskim dokazima, legenda nastavlja da putuje kroz vreme i podstiče maštu. Jer, istinita ili ne, ova priča osvetljava svet duboko izolovan, surov i gotovo neshvatljiv savremenom životu.

I možda je to ono što ga čini tako fascinantnim: ideja da je neko mogao da proživi ceo život, a da nikada ne drugi pol.

