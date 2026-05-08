"Dakle, pre nego što razgovaramo sa Rusima, moramo da se dogovorimo o čemu želimo da razgovaramo sa njima", rekla je Kalas tokom zajedničke konfrencije za štampu s predsednicom Moldavije Majom Sandu.

Ona je, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) istakla da aktuelni mirovni proces "ne ide u pravom smeru" i da se, kako je navela, zahtevi uglavnom postavljaju Ukrajini, dok se od Rusije ne traže konkretni ustupci.



Kalas je navela da je ministrima spoljnih poslova EU još pre nekoliko meseci predložila listu zahteva koje bi trebalo postaviti i ruskoj strani, uključujući pitanja eventualnog ublažavanja sankcija.

"Ako govorimo o ukidanju sankcija, onda postoje i zahtevi Evrope prema Rusiji", istakla je ona.

Dodala je da će ministri spoljnih poslova EU o tome raspravljati krajem maja, a da bi među zahtevima Unije trebalo da bude i povlačenje ruskih trupa iz Pridnjestrovlja u Moldaviji.