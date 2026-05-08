Voditeljka Ana Sević otkrila je da ju je Instagram oštetio.
Kako je istakla, u nedevnoj akciji "čišćenja" pratilaca Instagam joj je obrisao značajni borj istih.
- Koliko pratilaca vam je Instagram obrisao? Meni 6.000 - istakla je Ana u vidu storija.
Bivšu ženu folkera Darka Lazića sad prati 272.000 ljudi, dok se Ana trudi da svakodnevno bude aktivna na ovoj mreži.
Ima vozni park od 400.000 evra
Inače, pevačica i voditeljka Ana Sević danas živi život iz snova u elitnom naselju na Bežanijskoj kosi, često putuje na egzotične destinacije i uživa u skladnom braku sa suprugom Danijelom Nedeljkovićem.
Njih dvoje poseduju vozni park čija se ukupna vrednost procenjuje na čak 400.000 evra.
Luksuzni četvorotočkaši simbol su prestiža, a u garaži se posebno izdvaja Mercedes G klase, čija cena može dostići oko 250.000 evra, u zavisnosti od opreme.
Pored ovog moćnog terenca, par ima i luksuzni električni model Mercedes EQS 580, za koji su izdvojili približno 150.000 evra.
