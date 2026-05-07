„To je moglo biti povezano, između ostalog, sa prilagođavanjem poreskim promenama, kao i privremenim prekidima interneta i željom stanovništva da ima rezervni način plaćanja koji ne zavisi od digitalne infrastrukture“, navela je banka.

Istovremeno, ruska državna agencija TASS prenela je da je interesovanje za papirne mape dostiglo rekordne nivoe. Pres-služba izdavačke kuće AST Nonfiction, koja posluje u okviru jednog od najvećih ruskih izdavača AST-a, saopštila je da je potražnja za knjigama iz kategorije „Drumski atlasi i mape“ porasla za 55 odsto u novčanom iznosu u odnosu na isti period prošle godine, usled vesti o ograničenjima interneta, iako nije precizirano na koji period se podaci odnose.

Knjižare su među prvima primetile rast potražnje za topografskim mapama još u martu.

Ruske vlasti redovno isključuju mobilni internet u različitim regionima, pozivajući se na pretnju ukrajinskih napada dronovima. Uoči 9. maja, vlasti u polovini ruskih regiona upozorile su da bi mogle da obustave pristup mobilnom internetu. U Moskvi je 5. maja došlo do velikog prekida mreže, a očekuje se da će grad ostati bez interneta i 9. maja.