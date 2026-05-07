Simpatičnog dečaka Bebana iz kultne serije "Porodično blago" nacija je obožavala, dok danas Vukašin Marković izgleda potpuno drugačije.

Ovaj četrdesetogodišnjak glumu je zamenio muzikom, a njegov privatni život krije jedan izuzetno težak i bolan detalj o kojem se malo znalo.

Iako smo ga nakon dečačkih dana, kada je Bebana tumačio sa samo 12 godina, gledali i u serijama "Jelena" i "Totalno novi talas", ljubav prema muzici je na kraju ipak prevagnula. Vukašin je danas frontmen beogradskog sastava "Irie FM", osnovanog 2001. godine, u kojem peva, piše tekstove i svira trombon.

Od onog dečaka kratke kose danas je ostalo malo toga, on sada neguje dugu braon kosu i gustu bradu u pravom rok stilu, a poznat je i po tome što živi potpuno drugačijim, alternativnim načinom života.

Svoj dom napravio je na jednom beogradskom splavu, koji je uredio po sopstvenim merilima, a javnost je pre nekoliko godina ostavio bez teksta kada se u jednom muzičkom spotu pojavio potpuno nag.

Iako uvek sa osmehom ističe da ga je uloga u "Porodičnom blagu" oplemenila i da se zbog nje nikada nije pokajao, Vukašin se inače drži podalje od medija i svoj privatni život čuva za sebe.

Ipak, u jednom intervjuu otvorio je dušu i otkrio kakva tragedija je zadesila njegovu porodicu.

Govoreći o svojoj velikoj ljubavi prema motorima, Marković je ispričao da mu je otac strogo branio ovu strast, i to iz najtežeg mogućeg razloga.

-Još kao mali sam maštao o motoru, ali se otac tome protivio. Imao je nekoliko teških saobraćajnih nesreća, a posle jedne je ostao invalid - ispričao je tada za "Hello".

Njegov otac, koji je nakon nesreće ostao hendikepiran, iz straha mu nije dozvoljavao da kupi motor, pa je svoj prvi pravi čin samostalnosti pokazao tek u 24. godini, kada se odvojio od kuće i konačno nabavio motocikl, koji i danas odgovorno vozi.