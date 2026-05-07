Najveličanstveniji brod svih vremena, Titanik, potonuo je 1912, a u tragediji je poginulo 1500 ljudi.

Veličina Titanika je ostavljala putnike bez daha, a njegova luksuzna unutrašnjost ih je dodatnoimpresionirala. Unutrašnjost Titanika se često poredila sa plutajućom palatom, koja sadrži neke od najlepših primera zanatstva i dizajna enterijera viđenih na putničkom brodu.

Titanik je bio opremljen nakon što je trup završen u suvom doku brodogradilišta Harland i Volf u Belfastu. U februaru 1912. godine, brod je poslednji put uvučen u dok kako bi se mogli ugraditi propeleri i naneti završni sloj boje. Tokom ovog perioda, dodati su završni detalji unutrašnjosti, pre njegovih probnih plovidbi i prvog putovanja u aprilu.

Iako je postojala ogromna razlika u luksuzu između klasa, Titanik je podigao standard za sve putnike. Iako je nudilo najluksuznije putovanje preko Atlantika za milionere, to je bio i najudobniji način putovanja za putnike treće klase, čiji je smeštaj često nadmašio konkurentske brodove više klase.

Veliko stepenište Titanika predstavljalo je nivo raskoši neviđen na putovanjima u to vreme. Bilo je napravljeno od poliranog hrasta, kovanog gvožđa i dekorativnog stakla, a nalazilo se pod kupolom koja je tokom celog dana stvarala utisak prirodnog svetla. Centralni deo je bio rezbareni panel sa satom. Putnici su se stepenicama spuštali do trpezarije prve klase ili modernih liftova.

Film Džejmsa Kamerona iz 1997. godine predstavio je ovo stepenište - scenografija je urađena prema originalnim crtežima.

Salon prve klase bio je inspirisan edvardijanskim stilom i korišćen je za druženje i igranje karata. Putnički i javni prostori bili su raspoređeni na nekoliko paluba: šetalište, most, sklonište, salon, gornja, srednja i donja paluba. Ostale palube bile su namenjene posadi, teretu i mašinama.

Gornja paluba (Brodska paluba) bila je najviši nivo broda i korišćena je za čamce za spasavanje i za šetnju putnika prve i druge klase. Bio je to jedini otvoreni prostor za opuštanje, igru i šetnju. Paluba mosta prostirala se skoro celom dužinom broda i korišćena je za šetnju, posebno za putnike treće klase, koji nisu imali pristup gornjoj palubi.

Titanik je imao potpuno nove sadržaje u to vreme: bazen, turska kupatila, teretanu i teren za skvoš. Teretana je uključivala bicikle, sprave za veslanje, pa čak i mehaničkog konja i kamilu. Korišćenje je koštalo jedan šiling. Bila su tu i luksuzna turska kupatila sa različitim temperaturama, parna kupatila i sobe za opuštanje.

Putnici prve klase imali su na raspolaganju restoran, salon, čitaonicu, prostoriju za pušenje i Palm Kort. Kabine su se mogle kombinovati u luksuzne apartmane otvaranjem međusobnih vrata. Kafe Parizjen nudio je ambijent pariskih kafića.

Čitaonica i prostor za pisanje bili su posebno dizajnirani za žene, dok su muškarci koristili elegantnu pušačnicu sa barom i umetničkim dekoracijama. Velika trpezarija bila je najveća na brodu, kapaciteta 532 putnika, sa orkestrom i vrhunskom kuhinjom.

Titanik je imao 39 luksuznih apartmana i 350 standardnih kabina prve klase. Svaka soba je bila uređena u različitim stilovima, sa visokim nivoom udobnosti i privatnim kupatilima.