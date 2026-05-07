Glumica našeg porekla Dajana Gudić saopštila je da je u drugom stanju, te sa Afroamerikancem Džibrijem Belom očekuje svoje prvo dete.

Lepe vesti objavila je na svom Instagram nalogu, gde je prikazala snimak sa plaže na kojem u beloj haljini pripijenoj uz telo grli trudnički stomak.

-Negde između prepuštanja i ljubavi, ceo moj život se promenio - napisala je ona uz emotikon belog i roze srca, dok su se čestitke budućim roditeljima nizale u komentarima.

Podsetimo, glumica je ranije govorila o svom životu u Americi i saradnji sa tamošnjim glumcima.

-Tamo postoji izraz ‘prodati svoju dušu’. I to se dešava svakodnevno. Imamo situaciju kada se Sen Smit obukao kao đavo. Oni su dosta u tom satanističkom fazonu, sektama - izjavila je Dajana, dodajući da je ipak upoznala i mnoge divne ljude.

-Ne želim da kažem da je sve tako loše. Tamo postoje mnogi divni ljudi kao Nika Kasavetesa, koji je napisao film "Notebook". Taj film je jedna od najromantičnijih drama na svetu i on je postao kao moj mentor kroz celo ovo filmsko iskustvo. Zahvaljujući Niku uspela sam da napravim "Impuls". Želim da mu se zahvalim iako ne zna naš jezik. Divan je čovek, legenda u Holivudu. Hvala Bogu, još uvek postoje dobri ljudi poput njega, koji su iskreni, pomažu drugima i ne žele ništa loše“ - istakla je ona nedavno.