Kako izveštava NBC News, pozivajući se na američke zvaničnike, izveštaj navodi da su Saudijci i druge zalivske države bile iznenađene Trampovom najavom "Projekta Sloboda" u nedelju, dodajući da je američki predsednik kasnije razgovarao sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salamom o tom pitanju, ali nije uspeo da postigne rešenje.

Upitan od NBC-ja da li je operacija zatekla saudijske lidere nespremne, izvor iz kraljevine kaže da je "problem sa tom pretpostavkom to što se stvari odvijaju brzo u realnom vremenu".



Izvor takođe navodi da Saudijska Arabija snažno podržava diplomatske napore Pakistan da posreduje u sporazumu između SAD-a i Iran.

Portparol Bele kuće kaže da su "regionalni saveznici unapred obavešteni", iako bliskoistočni diplomata kojeg citira NBC tvrdi da se SAD nisu koordinisale sa Oman sve do nakon Trampove najave.



"SAD su objavile saopštenje, a zatim se koordinisale sa nama. Nismo bili uznemireni niti ljut", rekao je diplomata.

Podsetimo, Tramp je 3. maja najavio da će američke snage od ponedeljka ove nedelje početi sa pratnjom brodova kroz Hormuški moreuz u okviru operacije koju je nazvao "Projekat Sloboda" (Project Freedom).