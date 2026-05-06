Danas je Đurđevdan, jedna od najvećih slava u Srbiji, i u ovom danu očekuje se pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsetio na oprez i odgovornost.

Saobraćajna policija biće pojačano prisutna na putevima širom zemlje, sa ciljem sprečavanja nezgoda i očuvanja bezbednosti, saopštio je MUP na svom zvaničnom Instagram profilu.

"Ako konzumirate alkohol, ne sedajte za volan", apeluju.

MUP podseća i da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 17.000 vozača zbog alkohola, a preko 2.500 zadržano je na trežnjenju, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

"Sačuvajmo živote - poštujmo propise i brinimo jedni o drugima", istakli su.