Ugovor, koji je odobrio izraelski odbor za nabavku, predstavlja prvi korak u planu jačanja izraelske vojske vrednom 119 milijardi dolara i "povećanju spremnosti uoči zahtevne decenije za izraelsku bezbednost", navelo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da će novi avioni biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovora na regionalne pretnje i očuvanja izraelske strateške vazdušne nadmoći.

"Pored neposrednih potreba za ratnom nabavkom, imamo odgovornost da delujemo sada kako bismo obezbedili vojnu prednost izraelskih odbrambenih snaga za 10 godina i kasnije“, rekao je Amir Baram, viši zvaničnik ministarstva odbrane.

Rat sa Iranom „potvrdio je koliko je kritičan američko-izraelski strateški odnos i koliko su i dalje ključne napredne vazdušne snage“, dodao je.

Prema ugovoru, Izrael će kupiti četvrtu eskadrilu aviona F-35 od Lockheed Martina i drugu eskadrilu aviona F-15IA od Boeinga. Boeing je u decembru obezbedio ugovor sa Izraelom vredan 8,6 milijardi dolara, koji uključuje 25 novih aviona F-15IA i mogućnost kupovine dodatnih 25.