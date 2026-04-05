Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, iako je u proteklom periodu imala dva porođaja, svoju liniju dovela je do savršenstva.

Pre nekoliko dana odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu i tom prilikom otkrila da ima 52 kilograma.

Međutim, danas se ponovo oglasila na istoj mreži gde je odgovarala na nova pitanja.

Jedan od korisnika pitao je voditeljku kako se hrani i održava figuru, a Mina je objavila fotografiju vage na kojoj je pisalo da ima 48 kilograma, uz objašnjenje svog režima ishrane:

-Ne mogu da vas lažem da jedem samo brokoli, bilo bi glupo. Jedem sve šta mi se jede i kada mi se jede, ali mi se uglavnom ne jede - iskrena je bila.

Na meti komentara zbog izgleda

Neretko je na meti komentara zbog fizičkog izgleda, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Naime, jednom prilikom pozirala je u pidžami i bez trunke šminke, al pratioci primetili jedan detalj, malu kuglicu na sredini usana.

Na fotografiji se jasno vidi da Mina ima oteklinu na donjoj usni, a njen partner je ranije govorio o tome da li je korigovala nešto na sebi.

- Verovali ili ne, 100% prirodna. Ni 1% GMO, fileri ili plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu - rekao je jednom prilikom, a na pitanje da li je uvećavala usta, dodao je:

- Rekao sam sve. Samim tim, i usta. 100% - istakao je Ognjen.