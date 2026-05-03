Završetak prvomajskih praznika doneo je potpuni kolaps na putevima širom Srbije. Kilometarske kolone, usporena vožnja i „crvene zone“ na mapama obeležile su povratak turista, posebno sa Zlatibora, jedne od najposećenijih destinacija u zemlji.

Kolone sa Zlatibora: Vožnja u mestu

Na pravcu Zlatibor – Čajetina – Mačkat – Užice saobraćaj se odvija izuzetno sporo. Veliki broj vozila krenuo je istovremeno ka svojim domovima, zbog čega su formirane nepregledne kolone.

Vozači su prinuđeni na duža čekanja, a najveći zastoji beleže se na izlazima sa planine.

Gužve i na Ibarskoj magistrali

Problemi nisu ograničeni samo na Zlatibor. Nakon praznika, velike gužve zabeležene su i na Ibarskoj magistrali, posebno na deonici kod Mrčajevaca iz pravca Kraljeva.

Mape se „crvene“: Ovo su najkritičnije tačke

Podaci sa Google mapa potvrđuju ozbiljnu situaciju na putevima, posebno na auto-putu E-763.

Najveći zastoji trenutno su na:

izlazu sa Zlatibora ka Čajetini

deonici kod Mačkata, gde se spajaju lokalni putevi

ulazu u Užice, gde je formiran najveći „čep“

Vožnja na ovim deonicama zahteva dodatno strpljenje, jer se saobraćaj odvija otežano.

Gužve širom Srbije do večernjih sati

Na kraju produženog vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnijim pravcima u zemlji.

Posebno kritični biće:

prilazi većim gradovima

naplatne rampe

deonice sa radovima na putu

Apel vozačima: Oprez i strpljenje

Iz Auto-moto saveza Srbije upozoravaju da dodatno opterećenje stvaraju i radovi na pojedinim deonicama, gde je izmenjen režim saobraćaja.

Slično saopštenje stiglo je i iz „Puteva Srbije“: „Apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje i poštuju signalizaciju“.

Povratak sa praznika još jednom je pokazao koliko saobraćaj u ovim periodima može biti opterećen. Vozačima se savetuje da budu strpljivi i oprezni, jer se gužve očekuju tokom celog dana – posebno u popodnevnim i večernjim satima.